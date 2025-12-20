Axios: военные США отправили послание Мадуро с нефтяного танкера

Речь идет о венесуэльском танкере, не находящемся под американскими санкциями, сообщило издание

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Американские военные поднялись на борт неподсанкционного нефтяного танкера у побережья Венесуэлы, чтобы подать сигнал президенту страны Николасу Мадуро. Такую версию изложил портал Axios, ссылающийся на источники.

Читайте также

Кризисы, санкции и борьба с наркокартелями. История отношений Венесуэлы и США

По его данным, речь идет о "перевозящем венесуэльскую нефть танкере, не находящемся под санкциями США". "Это послание Мадуро", - приводит Axios слова одного из своих собеседников.

"Как дает понять эта демонстрация силы, администрация [президента США Дональда] Трампа считает, что досмотру и возможному захвату могут быть подвергнуты почти все танкеры, перевозящие венесуэльскую нефть, вне зависимости от того, находятся они под санкциями или нет", - отмечает портал. По его информации, не известно, планируют ли США забрать нефть, находящуюся на судне, под свой контроль.

Ранее 20 декабря агентство Reuters сообщило, что США проводят в международных водах у побережья Венесуэлы операцию по перехвату и задержанию танкера. При этом, по сведениям агентства, речь шла о судне, находящемся под американскими санкциями. В Пентагоне в ответ на просьбу ТАСС подтвердить информацию Reuters рекомендовали обращаться за комментариями в Белый дом. В Белом доме и Госдепартаменте на запрос ТАСС пока не ответили.

Трамп 10 декабря подтвердил задержание танкера у венесуэльского побережья и отметил, что его страна планирует оставить нефть себе. Министерство юстиции США, выполняющее функции генеральной прокуратуры, утверждало, что судно в нарушение американского санкционного режима перевозило нефть из Венесуэлы и Ирана.

В МИД Боливарианской Республики заявили, что рассматривают вооруженный захват танкера в Карибском море как "вопиющий грабеж и акт международного пиратства".