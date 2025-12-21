В The Daily Mail предложили главе MI6 "вернуться в тень" из-за заявлений про РФ

Обозреватель газеты Питер Хитченс отметил, что задача разведки - консультировать правительство, "а не определять или провозглашать политику"

ЛОНДОН, 21 декабря. /ТАСС/. Глава службы внешней разведки Великобритании MI6 Блез Метревели должна давать советы правительству, а не выступать с речами, позволяющими предположить, что Соединенное Королевство находится в состоянии войны с Россией. Такое мнение высказал на страницах газеты The Daily Mail ее обозреватель Питер Хитченс.

"На прошлой неделе глава Секретной разведывательной службы, в высшей степени загадочная, немножко нереальная Блез Метревели почти появилась на публике", - написал колумнист, описывая заявления, сделанные руководителем MI6. "Она говорила о России так, словно мы в состоянии войны с Москвой, где у нас в действительности есть посольство, а у Би-би-си - отличный корреспондент. Это ее работа?" - задался вопросом Хитченс.

"Я был бы очень рад, если бы парламент провел дискуссию по вопросу России и Украины, но он никогда этого не делает, так как там, кажется, не осталось ни одного независимо мыслящего депутата. Я не уверен, что Секретная разведывательная служба должна этим заниматься. Метревели - не министр, отвечающий перед Палатой общин. Однако, как бы сильно мы ни уважали наших разведчиков, их задача - консультировать наше избранное правительство, а не определять или провозглашать политику", - добавил обозреватель The Daily Mail.

"Я думаю, что они должны вернуться в тень и оправдывать свой огромный секретный бюджет, повышая нашу безопасность. Я знаю, что Джеймс Бонд - один из наших самых успешных экспортных товаров, но на самом деле он никогда не существовал, и нам не стоит обожествлять его непримечательных и политизированных последователей", - написал Хитченс.

В речи, выдержки из которой привели британские СМИ, Метревели, приступившая к исполнению своих обязанностей в октябре, обвинила Москву в "экспорте хаоса" и заявила о решимости противостоять России через поддержку Украины. В ответ на высказывания Метревели, а также начальника штаба обороны британских ВС главного маршала авиации Ричарда Найтона посольство РФ в Соединенном Королевстве призвало Лондон прекратить изображать Россию в качестве врага Великобритании и Европы, запугивая собственное население. Российские дипломаты также назвали безосновательными заявления о якобы существующей угрозе со стороны Москвы.