Эксперт Сунь: отношения РФ и КНР выступают важным фактором глобальной стабильности

Станы вносят существенный вклад в укрепление многополярной архитектуры международных отношений, отметил исполнительный директор Центра исследования России и Центральной Азии при Шанхайской академии общественных наук

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 21 декабря. /ТАСС/. Российско-китайские отношения выступают одним из ключевых факторов поддержания глобальной стабильности и продвижения многополярности, а их дальнейшее развитие отвечает интересам обеих стран и всего мирового сообщества. Такое мнение высказал ТАСС исполнительный директор Центра исследования России и Центральной Азии при Шанхайской академии общественных наук Сунь Ци.

По его оценке, взаимодействие двух стран в настоящее время характеризуется углублением политического доверия, диверсификацией практического сотрудничества и тесной координацией на многосторонних площадках. Особо отмечается динамика в торгово-экономической сфере: двусторонний товарооборот устойчиво превышает уровень в $200 млрд, а сотрудничество активно развивается не только в традиционных областях, таких как энергетика, где газопровод "Сила Сибири" вышел на полную мощность, но и в новых секторах, включая биотехнологии и аэрокосмическую отрасль.

На политическом уровне, как полагает эксперт, тесное взаимодействие Москвы и Пекина по ключевым международным вопросам формирует модель эффективного стратегического партнерства. "На политическом уровне стратегическое доверие между Россией и Китаем достигло высокого уровня. <...> Координация и взаимодействие России и Китая по важным международным и региональным вопросам становятся все более слаженными, формируя модель глубокого сотрудничества с единым ритмом и скоординированным реагированием. Такое высокое доверие закладывает прочный фундамент для стабильного и долгосрочного развития двусторонних отношений", - сказал эксперт, комментируя заявления президента РФ Владимира Путина относительно отношений России и Китая, сделанные им 19 декабря в эфире программы "Итоги года". Российский лидер в ходе прямой линии отметил последовательное развитие российско-китайских отношений, подчеркнув, что стороны ведут "реальную совместную работу" по всем направлениям.

Китайский эксперт подчеркнул, что на многосторонней арене РФ и КНР, действуя в рамках БРИКС, ШОС и других форматов, вносят существенный вклад в укрепление многополярной архитектуры международных отношений. Россия и Китай, полагает Сунь Ци, "становятся ключевыми силами, продвигающими многополярность мира и демократизацию международных отношений". "Вместе они играют конструктивную роль в политическом урегулировании таких вопросов, как украинский кризис, своими действиями воплощая подлинный многосторонний подход и противодействуя рискам и вызовам, создаваемым односторонними действиями и политикой с позиции силы", - сказал он.

В перспективе, указал эксперт, к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве в 2026 году, российско-китайское всеобъемлющее партнерство ожидает новый этап развития, что будет способствовать обеспечению стабильности на мировой арене.