В ВСУ заявили, что оставили позиции на участке в Сумской области у границы с РФ

Украинские войска "отошли с нескольких позиций" в районе села Грабовское, заявил офицер Главного управления коммуникаций ВСУ Дмитрий Лиховой

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины оставили позиции на участке на востоке Сумской области на границе с РФ. Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на офицера Главного управления коммуникаций ВСУ Дмитрия Лихового.

По его словам, украинские войска "отошли с нескольких позиций" в районе села Грабовское на востоке Сумской области.

Глава военной администрации Сумской области Олег Григоров сообщил, что власти вывозят население, которое отказывается эвакуироваться, из населенных пунктов Краснопольской общины, к которой относится Грабовское.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские силы освободили населенный пункт Высокое в Сумской области, который расположен чуть южнее Грабовского.