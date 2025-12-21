В ВСУ заявили, что оставили позиции на участке в Сумской области у границы с РФ
Редакция сайта ТАСС
09:03
МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины оставили позиции на участке на востоке Сумской области на границе с РФ. Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на офицера Главного управления коммуникаций ВСУ Дмитрия Лихового.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
По его словам, украинские войска "отошли с нескольких позиций" в районе села Грабовское на востоке Сумской области.
Глава военной администрации Сумской области Олег Григоров сообщил, что власти вывозят население, которое отказывается эвакуироваться, из населенных пунктов Краснопольской общины, к которой относится Грабовское.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские силы освободили населенный пункт Высокое в Сумской области, который расположен чуть южнее Грабовского.