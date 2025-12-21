Лукашенко: ЕАЭС приумножил свое значение для укрепления экономического потенциала

Президент Белоруссии отметил, что это произошло в условиях колоссального внешнего давления

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © БелТА/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. ЕАЭС в условиях колоссального внешнего давления приумножил свое значение для укрепления экономического потенциала его участников. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

"Подводя итоги реализации стратегических направлений развития экономической интеграции, можно с уверенностью сказать, в условиях колоссального внешнего давления на наши страны, союз не только сохранил, но и приумножил свое значение для укрепления экономического потенциала государств-участников", - сказал он.

Президент напомнил, что уходящий год прошел под знаком председательства республики в Евразийском экономическом союзе. По его словам, Минск постарался привнести в работу объединения новое дыхание и видение экономических процессов. "Белорусские инициативы исходили не из сиюминутной конъюнктуры и национальных предпочтений, а из долгосрочных приоритетов, актуальных для всех государств-членов", - отметил Лукашенко. Лидер республики обратил внимание, что председательство Белоруссии пришлось на окончание пятилетнего цикла развития Евразийского экономического союза.

Растущий интерес глобального большинства к партнерским отношениям с ЕАЭС говорит об актуальности евразийской интеграционной модели, подчеркивает роль интеграционного объединения как полюса экономического притяжения, указал президент. "При всех недостатках, о которых мы говорили в узком составе", - добавил Лукашенко.

Как заявил белорусский лидер, главные экономические показатели в странах - участницах Евразийского экономического союза в 2025 году сохраняют положительную динамику.