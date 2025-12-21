Лукашенко: главные экономические показатели в ЕАЭС сохраняют положительный тренд

Президент Белоруссии сообщил, что во всех странах - участницах Евразийского экономического союза растет заработная плата и продолжает оставаться минимальным уровень безработицы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Главные экономические показатели в странах - участницах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2025 году сохраняют положительную динамику. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

"По оценочным данным, в 2020-2024 годах ВВП союза вырос на 11%, промышленность - на 15%, сельское хозяйство - на 10%. В этом году основные экономические показатели ЕАЭС сохраняют положительный тренд", - сказал он.

По его словам, во всех государствах ЕАЭС растет заработная плата, продолжает оставаться минимальным уровень безработицы. "За 2025 год создана солидная основа для принципиально нового этапа развития евразийской экономической интеграции", - отметил лидер республики.

Лукашенко также заявил, что ЕАЭС в условиях колоссального внешнего давления приумножил свое значение для укрепления экономического потенциала его участников.