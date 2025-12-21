Глава МИД Египта: второй этап соглашения по Газе может начаться уже в январе

По словам Бадр Абдель Аты, он будет предполагать полный выход израильских войск из анклава, конфискацию оружия, формирование Совета мира и развертывание в секторе миротворческого контингента

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 21 декабря. /ТАСС/. Израиль и палестинское движение ХАМАС могут объявить о начале реализации второго этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа уже в январе 2026 года. Надежду на это выразил глава МИД Египта Бадр Абдель Аты.

"Мы надеемся, что о переходе ко второму этапу сделки по Газе будет объявлено в январе. Он, как ожидается, будет включать в себя полный выход израильских войск из анклава, конфискацию оружия [у радикалов], формирование Совета мира и развертывание в секторе миротворческого контингента", - отметил министр, чьи слова приводит египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария". Абдель Аты также сообщил, что посредники рассчитывают на то, что президент США Дональд Трамп в будущем "заставит Израиль прекратить нарушать режим прекращения огня", действующий в Газе.

Накануне глава МИД Египта сообщил ТАСС, что встреча в Майами (американский штат Флорида) прошла хорошо и что есть надежда на скорое начало второго этапа реализации соглашения о перемирии в секторе Газа.

Со своей стороны спецпосланник президента США Стивен Уиткофф опубликовал совместное заявление представителей США, Египта, Катара и Турции по итогам встречи в Майами. В документе говорилось, что стороны "подчеркнули необходимость создания в Газе руководящего органа", который действовал бы под эгидой "объединенного управления". Консультации с целью перехода ко второму этапу соглашения по Газе, как следует из заявления, продолжатся в ближайшие недели.

9 октября Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного президентом США Дональдом Трампом. На следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава. 13 октября ХАМАС освободил 20 живых израильских заложников и передал останки 4 из 28 пленных. По состоянию на 20 декабря в анклаве остается тело одного израильского военного, погибшего 7 октября 2023 года.

Как ранее сообщал портал Axios, Трамп планирует объявить о начале реализации второго этапа урегулирования в Газе до 25 декабря. Вторая фаза сделки предполагает вывод израильских войск из анклава, размещение международных стабилизационных сил, а также начало работы структур по управлению сектором, включая Совет мира.