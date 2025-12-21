The European Conservative: ЕК стала "Титаником", тянущим Евросоюз за собой

Журналист Рафаэль Пинто Борхес назвал стиль руководства главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен "высокомерным, нетерпеливым к инакомыслию и неуклюжим"

Редакция сайта ТАСС

© Leon Neal/ Getty Images

БУДАПЕШТ, 22 декабря. /ТАСС/. Журналист Рафаэль Пинто Борхес сравнил Еврокомиссию с "Титаником", который тянет Европу за собой.

Читайте также

Активы РФ не отдали, но и не вернут. Что на самом деле решил саммит ЕС

"Фиаско на последнем заседании ЕС является кульминацией долгой, устойчивой схемы: это Комиссия, которая путает морализаторский пыл и эмоциональные манипуляции с юридической властью, а политический театр, наполненный лозунгами, - с реальной властью. Стиль руководства [главы ЕК Урсулы] фон дер Ляйен - высокомерный, нетерпеливый к инакомыслию и неуклюжий - плохо работает в ЕС, который до сих пор неудобно держится на договорах и единодушии", - написал он в авторской статье, размещенной на сайте журнала The European Conservative.

По его мнению, в Брюсселе произошел институциональный упадок, на который ЕК предпочитает закрывать глаза. "Повторяющиеся <...> попытки осудить фон дер Ляйен или объявить ей импичмент свидетельствуют о уровне враждебности, которую ни один председатель не может игнорировать", - считает Борхес.

Он подчеркнул, что ЕК является "Титаником", тянущим Европу за собой: "Дело было не только в "репарационном кредите" фон дер Ляйен, который был своего рода тонущим кораблем. Настоящий "Титаник" - это Европейская комиссия. Ради Европы пусть она потонет сейчас, пока не нанесла еще больше вреда".

Ранее участники саммита ЕС не смогли согласовать экспроприацию замороженных активов РФ под видом "репарационного кредита" Киеву. Вместо такого варианта было принято решение выделить Украине беспроцентный кредит на €90 млрд через коллективные займы стран ЕС.