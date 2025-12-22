Орбан: Брюссель обещал, что санкции сокрушат Россию, но они уничтожили Европу

Цены на энергоносители резко взлетели, отметил премьер-министр Венгрии

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © AP Photo/ Vladimir Voronin

БУДАПЕШТ, 22 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что введенные против РФ санкции уничтожили Европу, хотя вводились с целью сокрушения России.

Читайте также

"На каждое действие найдется противодействие". Лавров об антироссийских санкциях

"Брюссель обещал, что санкции сокрушат Россию. Вместо этого они уничтожили Европу. Цены на энергоносители резко выросли, конкурентоспособность рухнула и Европа отстает", - написал он в X.

Орбан подчеркнул, что это цена плохих решений, в связи с чем необходимы переговоры, а не эскалация ситуации.

Правительство Венгрии с самого начала конфликта на Украине последовательно выступает за его скорейшее урегулирование исключительно мирным путем. Орбан не раз отмечал, что военные действия в соседней стране и западные санкции против России нанесли венгерской экономике ущерб в размере от €20 млрд до €30 млрд.