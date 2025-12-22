Правительство Австралии проверит работу спецслужб и полиции страны

Департамент премьер-министра и кабинета министров изучит, имеются ли у разведслужб и полиции все необходимое для обеспечения безопасности граждан

СИДНЕЙ, 22 декабря. /ТАСС/. Правительство Австралии начинает проверку деятельности государственных спецслужб и федеральной полиции страны после теракта в Сиднее, произошедшего 14 декабря. Об этом сообщил глава австралийского правительства Энтони Альбанезе.

В заявлении, распространенном канцелярией премьера, в частности указано, что проверка, инициированная после "антисемитского теракта на пляже Бондай", затронет все "федеральные правоохранительные органы и разведывательные службы Австралии". "Департамент премьер-министра и кабинета министров изучит, обладают ли федеральные правоохранительные органы и разведывательные службы необходимыми полномочиями, структурами, процессами и механизмами обмена информацией для обеспечения безопасности австралийцев", - указал Альбанезе, отметив, что руководить процессом будет бывший генеральный директор Австралийской службы безопасности и разведки (1996-2005 годы), также занимавший пост первого заместителя министра обороны страны (2010-2012 годы), Деннис Ричардсон.

"Злодеяния, совершенные ИГ [террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ] в прошлое воскресенье, свидетельствуют о том, что обстановка в области безопасности в нашей стране быстро меняется. В этих условиях наши службы безопасности должны быть в состоянии наилучшим образом реагировать на угрозы", - подчеркнул премьер-министр.

Результаты проверки должны быть представлены правительству к концу апреля 2026 года и после опубликованы для общественности.