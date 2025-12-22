Законодатели США обвиняют Бонди в неуважении к Конгрессу из-за дела Эпштейна

Они считают, что министр юстиции Соединенных Штатов не выполнила требование рассекретить все материалы дела

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Американские законодатели намерены обвинить министра юстиции - генерального прокурора США Пэм Бонди в неуважении к Конгрессу, поскольку считают, что она не выполнила требование рассекретить все материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, уличенного в растлении несовершеннолетних.

О планах пойти на этот шаг, который может повлечь за собой преследование Бонди в судебном порядке, сообщили 21 декабря в эфире телеканала CBS члены Палаты представителей Конгресса Томас Мэсси (республиканец от штата Кентукки) и Ро Ханна (демократ от штата Калифорния). По их мнению, глава Минюста США не исполнила в полной мере положения закона, согласно которому все упомянутые материалы должны быть опубликованы не позднее 19 декабря. "Думаю, самый быстрый и эффективный способ добиться справедливости для жертв (для пострадавших от действий Эпштейна - прим. ТАСС) - это обвинить Пэм Бонди в неуважении [к Конгрессу]", - заявил Мэсси. Он отметил, что вместе с Ханной уже готовит соответствующие документы.

Ханна отметил, что для предъявления Бонди таких обвинений достаточно поддержки нижней палаты Конгресса. Законодатель уточнил, что они с Мэсси "формируют двухпартийную коалицию", которая будет принимать меры против Бонди "каждый день, пока она не обнародует эти документы".

Закон был подписан президентом США Дональдом Трампом в конце ноября. Минюст США должен был не позднее 19 декабря опубликовать все имеющиеся у ведомства материалы по делу Эпштейна. Конгресс США до этого одобрил соответствующий законопроект почти единогласно.

Министерство юстиции США 19 декабря опубликовало около 100 тыс. документов и фотографий, касающихся Эпштейна, однако некоторые из них были в значительной степени заретушированы. Многие законодатели США в связи с этим подвергли Бонди и ее ведомство критике. Они также заострили внимание на том, что некоторые ключевые документы так и не были обнародованы. В их числе материалы, касающиеся проведения расследования в отношении финансиста и договоренностей о признании им вины, а также внутренняя переписка американского Минюста относительно этого дела. По мнению законодателей, из-за этого, возможно, не удается привлечь к ответственности влиятельных лиц, которые в прошлом могли быть связаны с Эпштейном и причастны к растлению несовершеннолетних.

Дело финансиста

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после того, как он совершил самоубийство в тюремной камере в августе 2019 года. В число знакомых Эпштейна входили в том числе 42-й президент США Билл Клинтон и Трамп.