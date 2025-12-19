США начали публикацию файлов по делу Эпштейна

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований США начало публикацию материалов дела финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в растлении несовершеннолетних. Документы опубликованы на сайте организации.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после того, как он совершил самоубийство в тюремной камере в августе 2019 года.

20 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что подписал одобренный Конгрессом законопроект, обязывающий Минюст США опубликовать материалы по делу Эпштейна. Вместе с тем агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что администрация Трампа оказывала давление на членов Сената Конгресса США, чтобы они затянули проведение голосования по публикации материалов дела Эпштейна.