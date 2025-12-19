ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Итоги года с Владимиром Путиным
Динамика ключевой ставки Центробанка
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ миреРасследование по делу Джеффри Эпштейна

США начали публикацию файлов по делу Эпштейна

Документы опубликованы на сайте ФБР
Редакция сайта ТАСС
21:17

Джеффри Эпштейн

© New York State Sex Offender Registry via AP

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований США начало публикацию материалов дела финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в растлении несовершеннолетних. Документы опубликованы на сайте организации.

Читайте также

Трамп дал добро на раскрытие файлов Эпштейна: лучшая защита — нападение

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после того, как он совершил самоубийство в тюремной камере в августе 2019 года.

20 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что подписал одобренный Конгрессом законопроект, обязывающий Минюст США опубликовать материалы по делу Эпштейна. Вместе с тем агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что администрация Трампа оказывала давление на членов Сената Конгресса США, чтобы они затянули проведение голосования по публикации материалов дела Эпштейна. 

СШАРасследование по делу Джеффри Эпштейна