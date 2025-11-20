Reuters: Белый дом пытался затянуть публикацию материалов дела Эпштейна

Администрация президента США Дональда Трампа просила руководство республиканцев в Сенате проявить демонстративную скрупулезность в изучении всех обстоятельств дела, отмечает агентство

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа оказывала давление на членов Сената Конгресса США, чтобы они затянули проведение голосования по публикации материалов дела финансиста Джеффри Эпштейна, уличенного в растлении несовершеннолетних и впоследствии покончившего с собой. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters.

По их данным, сперва Белый дом пытался в целом предотвратить вынесение законопроекта о публикации материалов дела на рассмотрение. После того как это не удалось, с принятием законопроекта Палатой представителей Конгресса США администрация Трампа стала оказывать давление на сенаторов, чтобы они внесли в текст документа поправки, обеспечивавшие частичные изъятия из публикуемого массива материалов. Кроме того, Белый дом просил руководство республиканцев в Сенате проявить демонстративную скрупулезность в изучении всех обстоятельств дела и тем самым затянуть рассмотрение законопроекта.

Как указывает Reuters, поскольку администрации Трампа не удалось замедлить процесс принятия законопроекта, эта ситуация показывает пределы влияния Белого дома на республиканское большинство в обеих палатах Конгресса США.

Ранее Трамп заявил, что подписал одобренный Конгрессом законопроект, обязывающий Минюст опубликовать материалы по делу Эпштейна.

Во вторник были опубликованы результаты опроса, проведенного совместно Reuters и международной службой Ipsos 14-17 ноября. Они свидетельствуют о том, что рейтинг популярности Трампа среди американцев снизился до 38%. Это самый низкий показатель с момента его инаугурации 20 января 2025 года. Как отметили исследователи, респонденты, в частности, выражали недовольство ростом цен в США и тем, как проводится разбирательство, касающееся Эпштейна. Лишь 20% респондентов считают, что американские власти проводят это разбирательство надлежащим образом. 70% полагают, что вашингтонская администрация скрывает сведения о клиентах Эпштейна.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 гг. он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после того, как он совершил самоубийство в тюремной камере в августе 2019 года.