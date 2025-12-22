Оппозиция призвала премьера Австралии создать комиссию для расследования теракта

С таким заявлением выступила лидер Либеральной партии Сьюзан Лей

Редакция сайта ТАСС

СИДНЕЙ, 22 декабря. /ТАСС/. Лидер Либеральной партии Австралии Сьюзан Лей обвинила премьер-министра страны Энтони Альбанезе в нежелании принести извинения после теракта в Сиднее и призвала создать специальную королевскую комиссию для расследования причин и обстоятельств нападения. Соответствующее заявление она сделала, выступая на пресс-брифинге.

По словам Лей, нежелание премьер-министра "принести безоговорочные извинения и его отказ от создания федеральной королевской комиссии [для расследования теракта] подвели Австралию и нанесли оскорбление еврейской общине". "Премьер-министр должен отбросить свою гордость и принять нужные меры. Он не смог должным образом отреагировать на это ужасное нападение, но еще есть возможность все исправить", - заявила она, призвав Альбанезе созвать федеральный парламент на внеочередное срочное заседание и "создать комиссию содружества" для расследования причин и обстоятельства теракта, а также оценки действий полиции и спецслужб.

Кроме того, лидер Либеральной партии Австралии подчеркнула, что только глава правительства страны обладает всей полнотой власти для борьбы с антисемитизмом. "Время для слов прошло, и парламент должен собраться немедленно. У нас есть работа, которую нужно сделать, чтобы почтить память погибших", - сказала Лей.