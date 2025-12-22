В Венгрии заявили, что ЕС финансирует продолжение конфликта, выделяя Киеву кредит

Результатом такого шага станет урезание бюджета стран Европы в других сферах, подчеркнул политический советник венгерского премьер-министра Балаж Орбан

БУДАПЕШТ, 22 декабря. /ТАСС/. Выделение Европой Украине беспроцентного кредита в размере €90 млрд означает затягивание конфликта и финансирование его продолжения. Такое мнение выразил политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан.

"Даже сторонники кредита Украине в размере €90 млрд признают, что его не вернут. <...> Это не экономическая политика, а финансирование продолжения войны", - написал он в X.

По мнению политика, результатом такого шага станет урезание бюджета стран Европы в других сферах. Он напомнил, что Венгрия не будет принимать участие в выделении кредита.

Ранее Венгрия, Чехия и Словакия юридически отказались участвовать в беспроцентном кредитовании Украины на €90 млрд на 2026-2027 годы. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан позднее заявлял, что беспроцентный кредит Евросоюза, одобренный на саммите в Брюсселе, не спасет Украину от поражения в конфликте с Россией. Он уверен, что "чем дольше будет идти война, тем слабее будут переговорные позиции" Киева.

Как сообщала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, участники саммита Евросоюза не смогли согласовать экспроприацию замороженных активов России под видом "репарационного кредита" Киеву. Вместо такого варианта было принято решение выделить Украине беспроцентный кредит на €90 млрд через коллективные займы стран ЕС.