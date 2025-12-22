Politico: Макрон сыграл ключевую роль в срыве плана ЕК по активам РФ на саммите ЕС

В решающий момент французский лидер якобы изменил баланс сил в пользу варианта, основанного на совместных заимствованиях и использовании бюджетных возможностей Евросоюза, отметило издание

Редакция сайта ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон © Сергей Гунеев/ POOL/ ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Франция сыграла ключевую роль в продвижении так называемого плана Б на саммите Европейского совета, добившись его одобрения в качестве альтернативы предложенному Европейской комиссией механизму финансирования Украины за счет замороженных российских активов. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Читайте также

Безумие и деньги, которые никто не увидит: европейские политики — о €90 млрд Киеву

По его данным, президент Франции Эмманюэль Макрон активно участвовал в переговорах и в решающий момент якобы изменил баланс сил в пользу второго варианта, основанного на совместных заимствованиях и использовании бюджетных возможностей ЕС. Согласно информации источников, французская сторона заранее вела "закулисную работу" с рядом стран, включая Венгрию, чтобы предотвратить возможное блокирование альтернативного решения.

Во время саммита Макрон провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, пишет издание. Оно подчеркивает, что именно позиция Франции стала решающей после того, как ряд лидеров, включая премьер-министра Италии Джорджу Мелони, подвергли критике первоначальный вариант с экспроприацией активов РФ. Действия Макрона, включая его заявления о необходимости диалога с Россией, говорят о том, что он стремится вернуться в центр внимания после нескольких месяцев руководства внешней политикой Европы канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, отмечает Politico.

Саммит ЕС завершился ранним утром в пятницу после дискуссии, которая продолжалась 17 часов и не позволила преодолеть сопротивление Бельгии и достичь соглашения об экспроприации активов России. Участники встречи подтвердили их бессрочную заморозку без какой-либо реальной перспективы добровольного возврата в обозримом будущем.

Страны ЕС приняли решение обеспечить финансирование Украины на уровне €90 млрд в 2026-2027 годы. Эти деньги будут собраны самими членами сообщества за счет привлечения займа, в чем официально отказались участвовать Венгрия, Словакия и Чехия. По замыслу ЕС, Украина получит заем под ноль процентов и погасит его, если получит от России "полные репарации", объем которых, по мнению Брюсселя, превышает полтриллиона евро. Еврокомиссия ранее признала Украину неплатежеспособной и на этом основании объявила, что не может предоставлять ей кредиты, но вынуждена фактически напрямую финансировать Киев на грантовой основе.