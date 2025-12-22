"Украинские новости": советника главы офиса Зеленского Сергея Лещенко уволили

После отставки Андрея Ермака уволены все его штатные и внештатные помощники и советники

Редакция сайта ТАСС

Сергей Лещенко © AP Photo/ Efrem Lukatsky

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Сергей Лещенко уволен с должности советника главы офиса Владимира Зеленского. Об этом изданию "Украинские новости" сообщили в офисе Зеленского.

Читайте также

Ермак мне друг, но: почему Зеленский все же уволил руководителя своего офиса

В ответе на запрос издания отмечается, что все помощники и советники были уволены после отставки Андрея Ермака с поста главы офиса Зеленского. "В связи с увольнением руководителя офиса лица, находящиеся на должностях помощников и советников - штатных и внештатных, - руководителя офиса, уволены с занимаемых должностей", - говорится в документе.