Фицо: Словакия отказывается голосовать в ЕС за военные кредиты Украине

Республика настаивает на немедленном перемирии и начале мирных переговоров, отметил словацкий премьер-министр

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо © Ukrainian Presidential Press Office via AP

БРАТИСЛАВА, 22 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в Евросоюзе не будет голосовать за предоставление военных кредитов Украине.

"Гарантирую, что если поеду на Евросовет, то не буду голосовать за то, чтобы мы посылали военные кредиты Украине и чтобы Словакия была частью этих безумных планов. Нам деньги нужны здесь, в Словакии", - сказал Фицо. Трансляцию его выступления осуществлял телеканал ТА-3.

Фицо и другие представителями словацкого правительства неоднократно заявляли, что республика настаивает на немедленном перемирии и начале мирных переговоров, отказывается финансировать предложение конфликта. Братислава отвергла передачу заблокированных в ЕС российских активов на военные нужды Украины. Фицо постоянно подчеркивает, что средства понадобятся для послевоенного восстановления этой страны.