Эксперт Дудчак: передача Украине ТЭС Литвой лишь продлит агонию энергетики

Это не изменит ситуацию в долгосрочной перспективе, считает эксперт движения "Другая Украина"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Передача Киеву запчастей от ТЭС в Литве позволит лишь продлить агонию на отдельных энергетических очагах на Украине, в целом ситуацию в энергетике она сильно не изменит. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, эксперт движения "Другая Украина" Александр Дудчак.

Представитель Еврокомиссии Олоф Джилл ранее заявил на брифинге в Брюсселе, что Евросоюз передал на Украину тепловую электростанцию из Литвы, которая должна обеспечить потребности миллиона потребителей.

По словам Дудчака, эта передача ТЭС была сложной логистической операцией длиной в 11 месяцев по транспортировке станции, которая включала 149 поставок оборудования общим весом 2 399 тонн. Электростанция позволила провести аварийные работы в нескольких регионах Украины. "Это значит, что Литва продолжает заниматься вместе с Украиной техническим каннибализмом, потому что прибалтийской супердержаве не нужна электростанция", - заметил эксперт. Дудчак напомнил, что точно так же литовцы ранее разобрали на части Игналинскую АЭС, построенную Советским Союзом - она была нужна, когда у них была промышленность. Теперь они разобрали еще и одну ТЭС, пустили ее на запчасти и попытались отремонтировать поврежденные электростанции.

"Надолго ли этого хватит и сколько еще таких электростанций можно будет разобрать, сказать сложно. Эта ТЭС - наверное, одна из последних. Можно сказать, что затыкание этих дыр и попытка отремонтировать с помощью доставки запчастей из других даже стран теперь подходит к концу. Потому что подобная техника, основанная на советских технологиях и стандартах, которыми пользовались в СССР и России, заканчивается. Европа подобной техники не выпускает. Так что еще, может быть, это позволит продлить агонию на каких-то отдельных энергетических очагах на Украине, но в целом картину не сильно изменит. Потому что в принципе энергетика Украины подходит к своему логическому этапу. Не надо было наносить удары по энергетическим объектам России. Может быть, они бы себя чувствовали здоровее. Но таких дураков только могила исправит", - сказал Дудчак.

Эксперт отметил, что Литва, по сути, лишила себя возможности обеспечивать энергией треть населения, речь чуть ли не о миллионе потребителей. "Исходя из того, что в Литве меньше, чем 2,9 млн населения, это щедрый подарок. Безумие и отвага", - сказал он.

В долгосрочной перспективе это ничего не изменит, указал Дудчак. "Из Литвы пришлось везти, потому что у себя таких возможностей уже нет - перебрасывать [запчасти для ремонта] с одного места на другое, собственные ресурсы уже исчерпаны", - констатировал Дудчак.