В МО ФРГ назвали стратегию нацбезопасности США "документом о разводе"

Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что переломный момент в отношениях США и Европы наступил за несколько месяцев до публикации американской Стратегии нацбезопасности

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 22 декабря. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус полагает, что новую Стратегию нацбезопасности США можно было бы назвать "документом о разводе" с Европой, однако Соединенные Штаты, по его мнению, по-прежнему заинтересованы в сохранении стабильности в Европе.

"Если бы мы применили нормальные стандарты политической рациональности, можно было бы сказать, что это документ о разводе. Отчасти это также звучит как эссе-размышление", - сказал Писториус в интервью газете Die Zeit. При этом он отметил, что "второй переломный момент" в отношениях между США и Европой наступил еще за несколько месяцев до публикации новой американской Стратегии нацбезопасности.

В то же время глава оборонного ведомства Германии выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты остаются заинтересованными в сохранении стабильности в Европе. "Стабильная Европа остается ключевым интересом США. На саммите НАТО в Гааге они также подтвердили свою приверженность НАТО и статье 5 [Североатлантического альянса]. И все же в будущем мы, европейцы, будем гораздо больше полагаться на самих себя", - резюмировал Писториус.

В опубликованной 5 декабря Стратегии национальной безопасности США, в частности, высказывается опасение, что Европа стоит на пороге уничтожения как цивилизация из-за подрывной политики руководства ЕС и других наднациональных структур и через 20 лет станет неузнаваемой. В администрации США в связи с этим выразили сомнения в том, что некоторые европейские страны будут располагать соответствующим экономическим и военным потенциалом, чтобы оставаться надежными союзниками Вашингтона.