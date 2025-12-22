Минюст США 22 декабря опубликует новый архив из дела Эпштейна

Член Палаты представителей Конгресса от Демократической партии Ро Ханна отметил, что хотел бы увидеть протоколы допросов свидетелей

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Министерство юстиции США может опубликовать 22 декабря новый архив документов из дела уличенного в растлении несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщил член Палаты представителей Конгресса США Ро Ханна (демократ, от штата Калифорния).

"Мы слышали, что сегодня днем будет еще одна публикация Министерства юстиции США [материалов] по делу Эпштейна", - написал он в X.

Он отметил, что хотел бы увидеть в том числе протоколы допросов свидетелей по этому делу агентами Федерального бюро расследований и архив электронной почты Эпштейна, скачанный с его личного компьютера.

Министерство юстиции США 19 декабря опубликовало около 4 тыс. документов и фотографий, касающихся Эпштейна, однако некоторые из них были в значительной степени заретушированы. Многие законодатели США в связи с этим подвергли Министерство юстиции критике. Они также заострили внимание на том, что некоторые ключевые документы так и не были обнародованы. В их числе материалы, касающиеся проведения расследования в отношении финансиста и договоренностей о признании им вины, а также внутренняя переписка американского Минюста относительно этого дела.