Депутат Судзуки: слова японского чиновника о ядерном оружии вредят Такаити

Парламентарий считает, что администрации премьер-министра стоит принять дисциплинарные меры в отношении этого человека

ТОКИО, 23 декабря. /ТАСС/. Заявления неназванного чиновника в администрации премьер-министра Японии Санаэ Такаити о необходимости обладания ядерным оружием наносят вред главе правительства, администрации премьера следовало бы принять дисциплинарные меры в отношении этого человека. Такое мнение выразил депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.

"Разве правительство не должно четко предостеречь его от таких высказываний и принять какие-то дисциплинарные меры?" - написал Судзуки в своем блоге. Он обратил внимание на то, что официальные комментарии членов правительства последовательно опровергают высказывания чиновника и выразил недоумение, по какой причине тот позволяет себе заявления, прямо противоречащие официальной линии властей. "Такие неосторожные слова и действия только вредят премьер-министру Такаити", - добавил он. Мунэо Судзуки также выразил уверенность в том, что японские власти должны демонстрировать единство, поскольку это отвечает национальным интересам.

18 декабря неназванный чиновник, отвечающий за вопросы национальной безопасности в канцелярии японского премьер-министра, заявил, что считает обладание ядерным оружием необходимым для Японии. "Я думаю, что нам следует обладать ядерным оружием. <...> В конце концов, мы можем полагаться только на себя", - привело тогда агентство Киодо слова чиновника, произнесенные на условиях сохранения анонимности. В то же время он признал, что "это нельзя решить так же быстро, как просто купить что-то в магазине шаговой доступности".

Япония придерживается трех неядерных принципов - не иметь, не производить, не ввозить ядерное оружие. Законодательно эти принципы не оформлены, однако приверженность им подтверждали все главы японского правительства, а само обсуждение этой темы долгое время считалось табу, в связи с чем некоторые политики говорили о наличии "четвертого принципа" - не обсуждать - и призывали отказаться хотя бы от него.

С приходом Санаэ Такаити на пост премьер-министра японские СМИ отмечали, что в ходе уже объявленного пересмотра стратегии нацбезопасности будет обсуждаться и подход к трем неядерным принципам. Утверждалось, в частности, что Такаити готова выступить по крайней мере за отказ от запрета на ввоз в страну американского ядерного оружия. Вместе с тем на фоне этих публикаций сама премьер-министр заявляла, что не давала поручения в ходе обсуждений новой редакции стратегии национальной безопасности пересматривать неядерные принципы.