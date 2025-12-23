ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Убийство генерала ВС РФ Фанила Сарварова
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Politicо: конфликт на Украине может закончиться на невыгодных для нее условиях

По мнению обозревателя издания Джейми Деттмера, на такой прогноз влияет тот факт, что страны ЕС не смогли договориться о предоставлении Киеву "репарационного кредита"
Редакция сайта ТАСС
05:39

БРЮССЕЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Конфликт на Украине может закончиться в 2026 году на условиях, которые "крайне невыгодны" Киеву. Такое мнение высказал обозреватель европейского издания Politico Джейми Деттмер.

Читайте также

Безумие и деньги, которые никто не увидит: европейские политики — о €90 млрд Киеву

По его словам, на такой прогноз влияет тот факт, что страны ЕС не смогли договориться о предоставлении Украине "репарационного кредита". Этот отказ, по мнению обозревателя газеты, лишает Киев гарантированного финансирования на ближайшие годы. При этом он считает, что общего займа европейских стран на сумму €90 млрд будет недостаточно для покрытия всех потребностей Украины.

Помимо этого, Деттмер предполагает, что к Венгрии, Чехии и Словакии, которые отказались участвовать в предоставлении займа, могут присоединиться некоторые другие страны. Отмечается, что президент США Дональд Трамп в 2026-2027 годы все еще будет находиться у власти, соответственно не будет "иметь смысла обращаться к Вашингтону за новыми деньгами".

Саммит ЕС завершился ранним утром 19 декабря после дискуссии, которая продолжалась 17 часов и не позволила преодолеть сопротивление Бельгии и достичь соглашения об экспроприации активов России. Участники встречи подтвердили их бессрочную заморозку без какой-либо реальной перспективы добровольного возврата в обозримом будущем.

Страны ЕС приняли решение обеспечить финансирование Украины на уровне €90 млрд в 2026-2027 годы. Эти деньги будут собраны самими членами сообщества за счет привлечения займа, в чем официально отказались участвовать Венгрия, Словакия и Чехия. По замыслу ЕС, Украина получит заем под ноль процентов и погасит его, если получит от России "полные репарации", объем которых, по мнению Брюсселя, превышает полтриллиона евро. Еврокомиссия ранее признала Украину неплатежеспособной и на этом основании объявила, что не может предоставлять ей кредиты, но вынуждена фактически напрямую финансировать Киев на грантовой основе. 

Украина