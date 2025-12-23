Politicо: конфликт на Украине может закончиться на невыгодных для нее условиях

По мнению обозревателя издания Джейми Деттмера, на такой прогноз влияет тот факт, что страны ЕС не смогли договориться о предоставлении Киеву "репарационного кредита"

БРЮССЕЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Конфликт на Украине может закончиться в 2026 году на условиях, которые "крайне невыгодны" Киеву. Такое мнение высказал обозреватель европейского издания Politico Джейми Деттмер.

По его словам, на такой прогноз влияет тот факт, что страны ЕС не смогли договориться о предоставлении Украине "репарационного кредита". Этот отказ, по мнению обозревателя газеты, лишает Киев гарантированного финансирования на ближайшие годы. При этом он считает, что общего займа европейских стран на сумму €90 млрд будет недостаточно для покрытия всех потребностей Украины.

Помимо этого, Деттмер предполагает, что к Венгрии, Чехии и Словакии, которые отказались участвовать в предоставлении займа, могут присоединиться некоторые другие страны. Отмечается, что президент США Дональд Трамп в 2026-2027 годы все еще будет находиться у власти, соответственно не будет "иметь смысла обращаться к Вашингтону за новыми деньгами".

Саммит ЕС завершился ранним утром 19 декабря после дискуссии, которая продолжалась 17 часов и не позволила преодолеть сопротивление Бельгии и достичь соглашения об экспроприации активов России. Участники встречи подтвердили их бессрочную заморозку без какой-либо реальной перспективы добровольного возврата в обозримом будущем.

Страны ЕС приняли решение обеспечить финансирование Украины на уровне €90 млрд в 2026-2027 годы. Эти деньги будут собраны самими членами сообщества за счет привлечения займа, в чем официально отказались участвовать Венгрия, Словакия и Чехия. По замыслу ЕС, Украина получит заем под ноль процентов и погасит его, если получит от России "полные репарации", объем которых, по мнению Брюсселя, превышает полтриллиона евро. Еврокомиссия ранее признала Украину неплатежеспособной и на этом основании объявила, что не может предоставлять ей кредиты, но вынуждена фактически напрямую финансировать Киев на грантовой основе.