Госдеп опроверг информацию о расколе между Рубио и Уиткоффом

Госсекретарь США считает спецпосланника американского президента "другом и патриотом", отметил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Государственный департамент опроверг утверждения телеканала NBC, ссылающегося на анонимные источники в администрации, о том что между спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом и госсекретарем США Марко Рубио наметился раскол по вопросу переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

"NBC, распространяя фейковые новости, опирается на анонимные источники, не имея никакой информации, чтобы что-то говорить о команде президента [США Дональда] Трампа. Госсекретарь Рубио считает спецпосланника Уиткоффа другом и патриотом", - написал в X заместитель руководителя пресс-службы ГосдепартаментаТомми Пиготт.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли также назвала распространенные NBC утверждения несостоятельными, указав на синхронную и скоординированную работу Рубио и Уиткоффа в рамках переговорного процесса с Москвой и Киевом.

"Это полная халтура, основанная на анонимных источниках, у которых понятия нет, о чем они говорят. Спецпосланник Уиткофф и госсекретарь Рубио работают в полной синхронизации по всем вопросам, включая прекращение войны на Украине. Все это наглядно демонстрирует, почему к NBC никто не относится серьезно", - написала Келли в X.

22 декабря телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что спецпосланник Уиткофф не делится с госсекретарем Марко Рубио информацией относительно планов своих поездок на переговоры по Украине, так как их взгляды на завершение конфликта отличаются. По утверждениям телеканала, Уиткофф часто прибегает к "обманным маневрам" в отношении госсекретаря.