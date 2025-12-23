МИД КНР: США используют Китай как предлог для модернизации ядерных сил

Пекин "твердо придерживается политики неприменения ядерного оружия первым, отстаивает стратегию ядерной самообороны и поддерживает ядерный потенциал на минимальном уровне", отметил официальный представитель министерства Линь Цзянь

ПЕКИН, 23 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты используют заявления о развертывании ракетных систем Китаем в качестве предлога для ускорения модернизации собственных ядерных сил. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя проект доклада Пентагона, утверждающий о строительстве Китаем дополнительных районов развертывания межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

"Подобная шумиха со стороны США является частью последовательного плана Вашингтона по поиску предлогов для ускорения модернизации собственных ядерных сил и подрыва глобальной стратегической стабильности", - отметил он.

Дипломат также подчеркнул, что Китай "твердо придерживается политики неприменения ядерного оружия первым, отстаивает стратегию ядерной самообороны и поддерживает ядерный потенциал на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности".

Ранее агентство Reuters со ссылкой на проект доклада Пентагона сообщило, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) дополнительно развернула более 100 МБР на севере страны. Reuters подчеркивает, что до передачи доклада в Конгресс в него могут быть внесены изменения.