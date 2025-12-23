Посольство США в Армении подтвердило отзыв посла Квин

Политика Вашингтона в Ереване не изменится после отъезда посла, сообщили в посольстве

Редакция сайта ТАСС

ЕРЕВАН, 23 декабря. /ТАСС/. Посольство США в Ереване подтвердило отзыв Кристины Квин с должности главы американской дипломатической миссии в Армении.

"После трех лет пребывания в должности посол Квин в середине января завершит свою миссию в Республике Армения", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой посольства США в Армении.

При этом в сообщении подчеркивается, что политика США в Армении не изменится после отъезда посла. "Соединенные Штаты остаются приверженными партнерству с Арменией и с нетерпением ожидают дальнейшего развития стратегического партнерства между США и Арменией, а также выполнения двусторонних соглашений, подписанных президентом [США Дональдом] Трампом и премьер-министром [Армении Николом] Пашиняном во время исторического мирного саммита в Вашингтоне 8 августа", - говорится в сообщении посольства США в Ереване.

Ранее агентство Associated Press (AP) со ссылкой на неназванных сотрудников Госдепартамента сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа приняла решение отозвать послов из 29 зарубежных дипломатических представительств, которые заняли свои посты при администрации 46-го президента США Джо Байдена. Среди них фигурировала и посол США в Армении Кристина Квин. Ее кандидатуру в качестве посла США в Армении Конгресс утвердил в декабре 2022 года, она прибыла в Армению в феврале 2023 года.