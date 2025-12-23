"Украинская правда": сообщник Миндича Цукерман тоже находится в Израиле

Руководитель департамента расследований издания Михаил Ткач отметил, что Александр Цукерман фигурирует под прозвищем "Шугармен"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Бизнесмен Александр Цукерман, имя которого упоминается в коррупционном скандале вокруг друга Владимира Зеленского Тимура Миндича, тоже находится в Израиле. Об этом сообщил руководитель департамента расследований издания "Украинская правда" Михаил Ткач.

Ранее журналисты этого же издания заявили, что обнаружили в Израиле бежавшего с Украины Миндича, опубликовав фото предпринимателя.

"Насколько мы знаем, находится в Израиле "Шугармен", фигурирующий под таким прозвищем [на аудиозаписях] в операции [антикоррупционных органов] "Мидас", - это Александр Цукерман", - сказал он на видео, которое опубликовано в YouTube канале издания.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Координатором схемы следствие назвало Миндича, которого называют "кошельком" Зеленского. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире бизнесмена, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей. Сам бизнесмен выехал из страны буквально за несколько часов до обысков у него дома, что породило вопросы об утечке данных следствия. После того как Миндичу были заочно предъявлены обвинения, Зеленский ввел против него санкции.