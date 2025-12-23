"Украинская правда": Миндич не намерен возвращаться на Украину
10:20
МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Бежавший с Украины бизнесмен и друг Владимира Зеленского Тимур Миндич не готов покидать Израиль и возвращаться на родину. Об этом пишет издание "Украинская правда", чей журналист пообщался с Миндичем.
Ранее журналисты этого же издания заявили, что обнаружили бизнесмена в Израиле, опубликовав его фото. Позже журналист Михаил Ткач заявил, что сообщник Миндича Александр Цукерман находится там же.
"Если обобщить, господин Миндич не готов возвращаться [на Украину и давать показания], он будет находиться в Израиле, как и другой фигурант этого дела. Имея израильское гражданство, очень удобно", - приводит издание слова Ткача, поговорившего с Миндичем.