"Украинская правда": Миндич не намерен возвращаться на Украину

Бизнесмен будет находиться в Израиле, заявил журналист Михаил Ткач

Редакция сайта ТАСС

© STR/ NurPhoto via Getty Images

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Бежавший с Украины бизнесмен и друг Владимира Зеленского Тимур Миндич не готов покидать Израиль и возвращаться на родину. Об этом пишет издание "Украинская правда", чей журналист пообщался с Миндичем.

Ранее журналисты этого же издания заявили, что обнаружили бизнесмена в Израиле, опубликовав его фото. Позже журналист Михаил Ткач заявил, что сообщник Миндича Александр Цукерман находится там же.

"Если обобщить, господин Миндич не готов возвращаться [на Украину и давать показания], он будет находиться в Израиле, как и другой фигурант этого дела. Имея израильское гражданство, очень удобно", - приводит издание слова Ткача, поговорившего с Миндичем.