ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Убийство генерала ВС РФ Фанила Сарварова
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Пентагон отказался комментировать данные об отправке новых военных на Карибы

Южное командование ВС США заявило ТАСС, что не может этого сделать из "соображений безопасности"
Редакция сайта ТАСС
20:11

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Пентагон отказался комментировать данные газеты The Wall Street Journal о переброске в район Карибского моря дополнительных войск и авиации, используемой для проведения специальных операций.

Читайте также

Так будет война? Cтанут ли США трясти в Совбезе ООН пробиркой с "венесуэльским кокаином"

Как заявили в пресс-службе Южного командования ВС США в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать сведения газеты, там "из соображений безопасности не раскрывают детали и не комментируют передвижение и деятельность американской авиации, а также не раскрывают детали конкретных операций или маршрутов".

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей американской администрации и анализ полетных данных сообщила, что ВС США стянули в район Карибского моря дополнительные войска, а также направили в регион по меньшей мере 10 конвертопланов Osprey, которые применяются в том числе в ходе специальных операций, и военно-транспортный самолет C-17, способный перевозить более 100 человек.

Американские чиновники подтвердили изданию, что на упомянутых воздушных судах в регион прибыли войска и военное оборудование, вместе с тем их число, а также род переброшенных войск не раскрывается.

Вашингтон бездоказательно обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку, а также более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли более 80 человек. Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле. 

США