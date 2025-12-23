Пентагон отказался комментировать данные об отправке новых военных на Карибы

Южное командование ВС США заявило ТАСС, что не может этого сделать из "соображений безопасности"

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Пентагон отказался комментировать данные газеты The Wall Street Journal о переброске в район Карибского моря дополнительных войск и авиации, используемой для проведения специальных операций.

Как заявили в пресс-службе Южного командования ВС США в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать сведения газеты, там "из соображений безопасности не раскрывают детали и не комментируют передвижение и деятельность американской авиации, а также не раскрывают детали конкретных операций или маршрутов".

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей американской администрации и анализ полетных данных сообщила, что ВС США стянули в район Карибского моря дополнительные войска, а также направили в регион по меньшей мере 10 конвертопланов Osprey, которые применяются в том числе в ходе специальных операций, и военно-транспортный самолет C-17, способный перевозить более 100 человек.

Американские чиновники подтвердили изданию, что на упомянутых воздушных судах в регион прибыли войска и военное оборудование, вместе с тем их число, а также род переброшенных войск не раскрывается.

Вашингтон бездоказательно обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку, а также более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли более 80 человек. Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле.