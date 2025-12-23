Эксперт Богодель: в Союзном государстве может появиться дивизия "Орешников"

Это ответ на вызовы региона и способ сохранить баланс сил, сообщил заместитель начальника факультета генерального штаба Вооруженных сил Военной академии Белоруссии

МИНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Создание дивизии ракетных комплексов "Орешник" возможно в Союзном государстве. Такое мнение выразил заместитель начальника факультета генерального штаба Вооруженных сил Военной академии Белоруссии Андрей Богодель.

"Вероятнее всего, в рамках нашего содружества будет действовать новая дивизия, которая будет представлена новейшими пусковыми установками "Орешник", - сказал он в эфире телеканала "Беларусь-1".

При этом телеканал пояснил, что, как предположил полковник, новая дивизия на базе пусковых установок "Орешник" может усилить совместную безопасность России и Белоруссии - это ответ на вызовы региона и способ сохранить баланс сил.

"Мы были вынуждены начать развертывать на нашей территории соответствующие системы, которые называются "Орешник". И первый дивизион в составе трех пусковых установок уже, по сути своей, заступил на боевое дежурство, - сообщил Богодель. - Глава государства (президент Белоруссии Александр Лукашенко - прим. ТАСС) уже отметил, [что] заступил пока первый дивизион на боевое дежурство. Но всего на нашей территории будет размещен полк. Это порядка десятка пусковых установок с соответствующими машинами".

Ранее Лукашенко заявил, что в республике будет размещено максимум 10 российских комплексов "Орешник". Выступая на прошлой неделе на заседании Всебелорусского народного собрания, он сообщил, что "Орешник" заступает на боевое дежурство в Белоруссии.