В Триполи ожидают от Турции результатов расследования катастрофы самолета

Госминистр по делам связи и политическим вопросам Валид аль-Лафи подтвердил, что Ливия получила "звонок с турецкой стороны сразу после инцидента в связи с потерей связи"

Редакция сайта ТАСС

ТУНИС, 23 декабря. /ТАСС/. Власти в Триполи ждут от Турции результатов расследования причин крушения самолета Falcon 50 вблизи аэропорта Анкары. Об этом заявил в эфире телеканала Libya al-Ahrar госминистр по делам связи и политическим вопросам Валид аль-Лафи.

Читайте также В Турции разбился самолет с главой генштаба Ливии. Что известно о происшествии

"Мы ожидаем результатов от турецкой стороны, предполагается, что самолет потерпел крушение", - сказал он. Министр подтвердил, что власти в Триполи получили "звонок с турецкой стороны сразу после инцидента в связи с потерей связи".

Аль-Лафи добавил в комментарии телеканалу Al Jazeera, что ПНЕ планирует направить в Анкару делегацию для выяснения обстоятельств катастрофы.

Телеканал Al Hadath со ссылкой на источники утверждает, что причиной авиакатастрофы во вторник вечером могла стать неисправность системы электроснабжения. Именно поэтому экипаж запросил экстренную посадку вскоре после взлета.