Посол в Москве: санкции против РФ не помешали росту ее торговли с Бразилией

Сейчас Россия занимает восьмое место среди торговых партнеров республики, указал Сержио Родригес дос Сантос

Редакция сайта ТАСС

© Чрезвычайный и полномочный посол Бразилии в РФ Сержио Родригес дос Сантос

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Россия входит в число крупнейших торговых партнеров Бразилии, а санкции против РФ никак не помешали торговле между двумя странами. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Бразилии в Москве Сержио Родригес дос Сантос.

"Если посмотреть на торговлю между Бразилией и Россией за последние пять лет, она значительно выросла. Сегодня Россия занимает восьмое место среди торговых партнеров Бразилии. Если говорить о крупнейших поставщиках, то Россия на пятом месте, - сказал дипломат. - Цифры показывают, что, несмотря на все меры и санкции, введенные против России еще до 2022 года, торговля продолжала расти".

Посол отметил, что РФ стала для Бразилии "более важным торговым партнером, чем, например, Япония или даже Индия". "Это серьезное достижение последних лет, и не похоже, что оно временное. В прошлом году мы достигли рекордного объема торговли - $12,5 млрд. В этом году, с января по ноябрь, объем уже составил $10,5 млрд. Как видите, снижения не произошло. Мы ожидаем, что торговля сохранится на этом уровне и в последующие годы", - подчеркнул он.

Глава бразильского диппредставительства в Москве отметил, что Бразилия импортирует из России большое количество удобрений и дизельного топлива. "А это два стратегически важных продукта для нашей экономики, поскольку Бразилия - один из крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции. В то же время собственное производство удобрений в стране недостаточно развито. Мы вынуждены импортировать около 90% от всего объема, который используем. И Россия - один из наших основных поставщиков", - пояснил дипломат.