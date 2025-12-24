Глава МИД Венесуэлы высоко оценил результаты заседания Совета Безопасности ООН

Во время заседания подверглась осуждению угроза применения силы со стороны США против Венесуэлы, сообщил Иван Хиль Пинто

КАРАКАС, 24 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто высоко оценил результаты заседания Совета Безопасности ООН, которое состоялось по запросу боливарианской республики.

"Венесуэла одержала крупную победу в ООН. В Совете Безопасности было доказано, что ни одна страна мира, даже исторические союзники Соединенных Штатов, не одобряет применение или угрозу применения силы в нарушение Устава ООН с целью подчинить свободную и суверенную нацию под ложным предлогом борьбы с наркотрафиком", - написал он в Telegram-канале.

Глава МИД отметил, что в ходе заседания подверглась осуждению угроза применения силы со стороны США против Венесуэлы, а также пиратство в открытом море для захвата венесуэльских нефтяных ресурсов.

В своем выступлении постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подтвердил "солидарность с венесуэльским народом перед лицом переживаемых им испытаний, поддержку курсу правительства [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро, направленному на защиту национальных интересов и суверенитета своей родины". "Убеждены, что встать рядом с Венесуэлой обязаны все те, для кого международное право - не пустой звук", - подчеркнул Небензя.