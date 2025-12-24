Посол Бразилии в РФ: страна полностью поддерживает мирные переговоры по Украине

Сержио Родригес дос Сантос отметил, что республика никогда не поддерживала дипломатическую изоляцию России

Посол Бразилии в Москве Сержио Родригес дос Сантос © Георгий Чернышов/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Бразилия полностью поддерживает мирные переговоры по урегулированию на Украине и никогда не поддерживала дипломатическую изоляцию России. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Бразилии в Москве Сержио Родригес дос Сантос.

"С самого начала конфликта наша позиция остается неизменной. Прежде всего, полная поддержка урегулирования конфликта путем переговоров, дипломатическим путем, с учетом озабоченностей всех сторон в сфере безопасности и при условии, что решение будет устойчивым", - сказал он.

"В рамках нашей позиции мы с самого начала выступали против односторонних санкций, а также против дипломатической изоляции России, поскольку не считаем, что такие меры каким-либо образом способствуют поиску переговорного решения конфликта", - отметил дипломат.

Посол также напомнил, что Бразилия совместно с Китаем выступила с инициативой в Организации Объединенных Наций по созданию группы "Друзей мира" с целью поддержки любого процесса между сторонами, который может привести к решению конфликта. "Бразилия, Китай и другие участники этой группы выражали поддержку процессу, который начался на Аляске со встречи президента [США Дональда] Трампа и президента [России Владимира] Путина. Мы считаем, что в этом направлении есть серьезный потенциал для начала переговоров, способных привести к устойчивому решению", - заключил дос Сантос.

