Мадуро: Венесуэла получает подавляющую поддержку Совета Безопасности ООН

Президент страны назвал конфискацию судов со стороны США пиратством

Редакция сайта ТАСС

КАРАКАС, 24 декабря. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что республика получает подавляющую поддержку Совета Безопасности ООН.

"Совет Безопасности оказывает Венесуэле огромную поддержку и защищает право на свободное судоходство и свободную торговлю", - указал Мадуро во время посещения рождественской ярмарки в Каракасе, которое транслировал телеканал Venezolana de Televisión. Глава государства назвал конфискацию судов со стороны США пиратством и заявил, что "никто не сможет победить" Венесуэлу.

Заседание Совбеза ООН в связи с растущим военным присутствием США в Карибском море и конфискацией двух танкеров, перевозивших венесуэльскую нефть, состоялось 23 декабря по запросу Каракаса.

В своем выступлении постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подтвердил "солидарность с венесуэльским народом перед лицом переживаемых им испытаний, поддержку курсу правительства Николаса Мадуро, направленному на защиту национальных интересов и суверенитета своей родины". "Убеждены, что встать рядом с Венесуэлой обязаны все те, для кого международное право - не пустой звук", - подчеркнул Небензя.