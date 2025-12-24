Посол в РФ: туристический поток россиян в Бразилию заметно вырос

Более 30 тыс. российских туристов посетили страну в 2024 году, сообщил Сержио Родригес дос Сантос

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. 31 тысяча российских туристов посетили Бразилию в 2024 году, показатели заметно выросли. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Бразилии в Москве Сержио Родригес дос Сантос.

"Безусловно, мы хотим видеть больше российских туристов. Мы вообще хотим больше туристов, и российских в том числе, - сказал посол. - Количество туристов из РФ действительно увеличивается. В 2019 году, например, Бразилию посетили около 25 тыс. россиян. Потом, конечно, из-за пандемии в 2020-2021 годах этот показатель резко снизился, но в последующие годы начал восстанавливаться. Например, в 2023 году приехали около 17 тыс. туристов из России, а в прошлом году мы зафиксировали уже 31 тыс".

"Это значительный рост, и мы надеемся, что тенденция сохранится", - отметил собеседник агентства.

По его словам, в Бразилии много привлекательных мест, "и это не только Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу, но и другие уголки Бразилии с их природной красотой, а также культурными достопримечательностями". "Бразилия - большая страна с большим разнообразием между регионами, как культурным, так и природным, - обратил внимание глава диппредставительства. - Ландшафты различаются от места к месту. Все это вместе создает, на мой взгляд, "пакет", который может быть интересен россиянам".

Посол подчеркнул, что безусловно советует бразильцам посетить Россию. "Нам нужно увеличивать число бразильцев, которые не только посещают Россию как туристы, но и приезжают сюда на учебу, потому что здесь есть немало возможностей, которые могут представлять интерес для бразильских студентов, а также для исследователей, ученых, преподавателей", - сказал он.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:15 мск.