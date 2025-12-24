Посол Бразилии в РФ считает, что страна может стать хабом для российских туристов

Теоретически, прямой рейс можно было бы использовать не только для доставки пассажиров в Бразилию, но и для транзита в другие страны Южной Америки, отметил Сержио Родригес дос Сантос

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Бразилия может стать хабом для перевозки российских туристов в другие страны континента. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Бразилии в Москве Сержио Родригес дос Сантос.

"Теоретически, прямой рейс можно было бы использовать не только для доставки пассажиров в Бразилию, но и для транзита в другие страны Южной Америки, используя Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу как хабы", - отметил он.

"Вопрос запуска таких рейсов - это то, что обсуждается на межправительственном уровне, так что такая дискуссия вполне возможна", - добавил дипломат.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:15 мск.