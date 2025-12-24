Найден "черный ящик" упавшего близ Анкары самолета с ливийским командованием

Проводится всестороннее расследование, результаты которого станут известны в ближайшее время, заявил глава МВД Турции Али Ерликая

СТАМБУЛ, 24 декабря. /ТАСС/. Турецкие спасатели обнаружили самописец самолета, на борту которого находился начальник штаба ВС Ливии Мухаммед аль-Хаддад. Самолет потерпел во вторник вечером катастрофу в районе Анкары. Об этом сообщил в эфире телеканала TRT Haber глава МВД Турции Али Ерликая, который побывал с инспекцией на месте ЧП.

"Черный ящик был найден в 02:45 в среду по местному времени (совпадает с московским - прим. ТАСС). Проводится всестороннее расследование, результаты которого станут известны в ближайшее время", - сказал он.

По данным министра, самолет Falcon 50 вылетел из анкарского аэропорта Эсенбога в Триполи во вторник в 20:17 по местному времени. В 20:32 экипаж сообщил о чрезвычайной ситуации на борту и возвращении в аэропорт. Связь с бортом прервалась в 20:52. Обломки самолета были обнаружены в 22:00 в районе Хаймана в провинции Анкара. На борту находились восемь человек, в том числе пять ливийских военных.

По словам главы МВД Турции, поисковые работы в районе катастрофы продолжаются, в них задействованы 408 человек: представители департамента по ЧС, жандармерии, криминалисты, а также 103 наземных средства и 7 воздушных. "Площадь разброса обломков составляет порядка 3 кв. км", - сказал Ерликая, добавив, что для расследования причин ЧП в Анкару из Ливии прибыли 20 экспертов. "Мы полны решимости выяснить все обстоятельства произошедшего и объявим о причинах общественности", - отметил министр.

Ранее сообщалось, что правительство национального единства (ПНЕ) Ливии, базирующееся в Триполи, объявило трехдневный траур в связи с гибелью в авиакатастрофе Мухаммеда аль-Хаддада.