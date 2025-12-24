Азаров: Умеров владеет землей, на которой в строящемся ЖК купил квартиры Миндич

Всего бизнесмен приобрел в жилом комплексе 77 квартир, отметил бывший премьер-министр Украины

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров владеет землей, на которой строится жилой комплекс, где купил 77 квартир бизнесмен и друг Владимира Зеленского Тимур Миндич. Об этом сообщил бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров.

"Собственником земли, на которой строится ЖК, где Миндич купил 77 (!) квартир со скидкой, является Рустем Умеров ", - написал он в своем Telegram-канале.

Накануне издание "Зеркало недели" сообщило, что Умеров во время поездок в США просил руководство Федерального бюро расследований (ФБР) не оказывать содействие НАБУ в расследовании крупного коррупционного дела. Имя самого Умерова всплыло в деле еще 11 ноября. Тогда в САП заявили, что Миндич вмешивался в сферу обороны через "осуществление влияния" на занимавшего в тот период пост министра обороны Умерова. После этого у Умерова началась череда командировок, между раундами переговоров в США он посещал другие страны, не возвращаясь на Украину. Еще в ноябре депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) отмечал, что в США Умеров пытается договориться о сделке со следствием, чтобы самому не стать подозреваемым. Ранее сообщалось, что у Умерова есть американское гражданство и недвижимость в США, там также проживает его семья. 23 декабря секретарь СНБО вернулся на Украину.