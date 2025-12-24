CNN: Минюст США ищет людей для редактирования файлов по делу Эпштейна в праздники

По данным телеканала, добровольцы должны будут изучить документы и скрыть личные данные пострадавших

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 24 декабря. /ТАСС/. Министерство юстиции США попросило федеральных юристов в штате Флорида помочь в праздничные дни с редактурой материалов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, уличенного в растлении несовершеннолетних и впоследствии покончившего с собой. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на служебное письмо.

"Нам нужны помощники прокуроров для удаленного просмотра документов и редактуры материалов по делу Эпштейна", - приводит телеканал текст запроса, разосланного 23 декабря. Добровольцы должны будут изучить документы и скрыть личные данные пострадавших.

Министерство юстиции США 19 декабря опубликовало около 4 тыс. документов и фотографий, касающихся Эпштейна, однако некоторые из них были в значительной степени заретушированы. Многие законодатели США в связи с этим подвергли Министерство юстиции критике. Они также заострили внимание на том, что некоторые ключевые документы так и не были обнародованы. В их числе материалы, касающиеся проведения расследования в отношении финансиста и договоренностей о признании им вины, а также внутренняя переписка американского Минюста относительно этого дела. 23 декабря было опубликовано еще 30 тыс. материалов по делу.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 гг. он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после того, как он совершил самоубийство в тюремной камере в августе 2019 года.