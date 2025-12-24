"Орешник" и ядерное оружие. КГБ об интересах иностранных спецслужб в Белоруссии

Председатель комитета Иван Тертель отметил, что Минск прогнозировал такое развитие событий

МИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Иностранные спецслужбы активно интересуются деталями размещения в республике российского комплекса "Орешник" и тактического ядерного оружия. Об этом заявил председатель КГБ Иван Тертель.

"Мы [выступаем] в качестве объекта заинтересованности [для иностранных спецслужб]. В том числе [их интересуют] последние наши моменты, которые [были] озвучены главой государства, - это размещение на территории республики Беларусь ядерного оружия и комплекса "Орешник". Иностранные спецслужбы проводят очень масштабную работу, чтобы мониторить эти ситуации (вокруг "Орешника" - прим. ТАСС)" - сказал он. Видеозапись общения Тертеля с журналистами опубликовал близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого".

Тертель отметил, что Минск прогнозировал такое развитие событий. "Поэтому заявления отдельных политических деятелей и представителей спецслужб иностранных государств, наших соседей, мы прогнозировали. И даже знали, что они будут", - рассказал он.

Ранее Лукашенко заявил, что в республике будет размещено максимум 10 российских комплексов "Орешник". Выступая на прошлой неделе на заседании Всебелорусского народного собрания, он сообщил, что "Орешник" заступает на боевое дежурство в Белоруссии.