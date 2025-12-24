Эксперт Дудчак назвал "мирный план" Зеленского имитацией деятельности

Никто этот план выполнять не будет, потому что для России он абсолютно неприемлемый, подчеркнул ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, эксперт движения "Другая Украина"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Оглашенный сегодня, 24 декабря, Владимиром Зеленским "мирный план", который Украина якобы обсуждала на переговорах в США, - это просто имитация деятельности, для России он неприемлем. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, эксперт движения "Другая Украина" Александр Дудчак.

"Здесь совершенно очевидно, что это просто было сделано для того, чтобы изобразить работу. На самом деле, никто этот план выполнять не будет, потому что, очевидно, для России он абсолютно неприемлемый", - отметил он.

Эксперт, в частности, остановился на политических пунктах плана и на вопросе о гарантиях безопасности, которые требует Киев. Так, первым пунктом значится подтверждение суверенитета Украины. Однако, подчеркивает он, этот пункт бессмысленный. "Суверенитета Украины нет с 2014 года, после государственного переворота, когда было установлено внешнее управление и Украина прекратила существование как государство", - объяснил Дудчак.

О гарантиях безопасности

"Совершенно бредовым" эксперт назвал пункт о гарантиях ненападения между Украиной и Россией. В этой связи он задался вопросом, кто будет мониторить, и напомнил, как в свое время ОБСЕ выполняла просто функции "расследовательного подразделения ВСУ". "Почему они говорят о гарантиях безопасности, имея в виду только Украину, если они сохраняют за собой территории с подконтрольным Западу режимом, русофобской нацистской властью? Так какие гарантии безопасности могут быть для России? А они об этом вообще не вспоминают?" - продолжил эксперт.

"Россия закрепит политику ненападения в отношении Европы и Украины во всех необходимых законах. А Европа во всех необходимых законах закрепит такую политику? А почему здесь не упоминается о том, что необходимо прекратить милитаризацию европейских экономик, прекратить создание и такое торопливое развитие военной инфраструктуры вдоль всех границ стран НАТО с Россией, и не только стран НАТО, а в принципе тех, которые могут использовать? Об этом почему-то ни слова не говорится", - отметил он.

Затрагивая вопрос о численности ВСУ в мирное время в 800 тысяч, о которых заявил Зеленский, эксперт недоумевает, зачем это надо. "Под это уже есть планы создания многонациональных сил ВСУ. То есть они хотят туда еще встроить добровольцев, наемников, ЧВК, официальное подразделение стран НАТО или ЕС, которые бы набрали до 800 тысяч. Кто их будет кормить? Эта сумма - это уже бюджет Украины практически. Так что зачем им в мирное время 800 тысяч? Для кого они будут проводить учения и где они будут существовать и ради чего?" - отметил он.

Еще одним пунктом "мирного плана" стало то, что "США, НАТО и Европа предоставят Украине гарантии безопасности по примеру статьи 5, а в случае вторжения РФ на Украину - военный ответ и восстановление санкций". "И это должно быть стимулом для России согласиться на такой пункт. То есть да, мы в НАТО не берем, но во всем остальном это практически страна НАТО. Украину используют как плацдарм, как территорию, с которой можно носить удары по России, создавать вечные проблемы. Зато можно не нести ответственности как страна - член НАТО. Ну, удивительный пункт. Неужели они думают, что Россия на это пойдет?" - задался вопросом эксперт.

О выборах

В плане Зеленского говорится, что Украина должна провести выборы как можно скорее после подписания соглашения. "Да не надо "как можно скорее". Для чего? Для того, чтобы законсервировать этот режим, опять-таки", - подчеркнул Дудчак.

Он обратил внимание, что для начала нужно провести изменения в конституции, отменить многие законы, запрещающие политпартии, ограничивающие, ликвидирующие УПЦ, выпустить политзаключенных, восстановить роль русского языка и много-много чего еще.

"Зеленский не успеет это все быстро сделать. Есть большие сомнения. И опять-таки, если это будет под контролем нацистского режима, под контролем западной территории, такие выборы не могут быть признаны легитимными. Власть, которая придет по их итогу, Россия не обязана признавать", - заключил эксперт.