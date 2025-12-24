Эксперт Дудчак: мирный план Зеленского нужен для выкачивания ресурсов на Запад

Пункт о создании специальных фондов для привлечения $800 млрд на восстановление Украины появился потому, "что на создании этих фондов можно будет заработать", пояснил эксперт движения "Другая Украина"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Экономические положения так называемого мирного плана Владимира Зеленского подразумевают, что из Украины будут выкачивать ресурсы в западные государства. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, эксперт движения "Другая Украина" Александр Дудчак.

"О развитии не идет речь, потому что не для будущих поколений жителей Украины все будет реализовано, а для того, чтобы выкачивать из Украины ресурсы", - сказал он, комментируя пункт о пакете глобального развития для страны. Дудчак предположил, что план позволит европейцам развивать на Украине вредные для природы отрасли, разработка которых в Европе вызвала бы сильное недовольство и противодействие, например, выращивание генно-модифицированной продукции на черноземах и добычу редкоземельных металлов.

Пункт о создании специальных фондов для привлечения $800 млрд на восстановление Украины появился потому, "что на создании этих фондов можно будет заработать", пояснил эксперт: компании смогут увеличить стоимость своих акций, а затем продать их.

Что касается пункта о свободной торговле с США, то, указал Дудчак, "это будет свобода с одной стороны, то есть вскрываются, как консервы, экономические границы Украины, в ответ Украина не получает ничего".

"Так что это очередная лапша для украинского населения", - заключил политик.

Так называемый мирный план Киева из 20 пунктов, который Украина предлагала американской стороне на переговорах в США, был опубликован утром 24 декабря. Экономические пункты плана включают предоставление Киеву "глобального пакета" помощи, создание фонда в размере $800 млрд на задачи восстановления и ускорение Украиной усилий по заключению соглашения о свободной торговле с США.