Эксперт Дудчак: многие пункты так называемого плана Зеленского невыполнимы

Ведущий научный сотрудник Института стран СНГ также указал, что для Украины и Запада было бы подарком, если бы Россия согласилась "просто не продвигаться дальше"
14:43

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Многие пункты опубликованного сегодня украинскими СМИ так называемого плана Владимира Зеленского являются невыполнимыми. Об этом заявил ТАСС ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, эксперт движения "Другая Украина" Александр Дудчак.

В частности, эксперт обратил внимание на пункт плана, который предполагает введение в школах Украины образовательных программ, которые способствуют толерантности к разным культурам, устранению расизма и предрассудков. Однако, указал он, Киев может заявить, что подобные программы и так уже действуют и "новых не надо". Дудчак подчеркнул, что "это явно не будет денацификацией". "Она все-таки заявлена как цель СВО, и она будет достигнута", - подчеркнул он. Поэтому, отметил эксперт, предложения Украины в этой части - "совершенно неподходящий пункт".

Говоря о территориальном вопросе, Дудчак указал, что для Украины и Запада "было бы подарком, если бы мы согласились просто не продвигаться дальше". "Поэтому все эти торги на самом-то деле для нас особого преимущества сейчас не дают, даже если они согласятся. Это будет для них огромной выгодой", - сказал он.

Эксперт также подчеркнул, что Россия и так не препятствует судоходству Украины по Днепру и в районе его устья, о чем идет речь в одном из положений плана. В то же время он добавил, что Украина оттуда отправляет безэкипажные катера для ударов "и по флоту, и по военному, и по гражданскому, и по прибрежным территориям". "Вообще-то это исторические земли России. Что там делает Украина - вообще непонятно", - добавил он.

Дудчак, кроме того, выразил сомнения в том, что Киев действительно готов пойти на обмен пленными по формуле "всех на всех", как предусматривает еще одно из положений плана. Он обратил внимание, что в проекте документа не уточняется судьба таких категорий задержанных, как дети и заключенные. "Подписав такое соглашение, Украина может потом веками требовать возвращения мифических 30-300 тысяч, и даже 3 млн детей, - подчеркнул он. - И говорить потом, что мы вам списков не дадим, но вы нам их не вернули". 

