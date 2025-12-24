"Черные ящики" упавшего в Турции борта с ливийцами направят нейтральной стране

Глава Минтранса Турции Абдюлькадир Уралоглу подробно изложил ход событий, связанных с катастрофой

Редакция сайта ТАСС

АНКАРА, 24 декабря. /ТАСС/. Бортовые самописцы упавшего близ Анкары самолета с делегацией ливийского Генштаба на борту будут изучены в Турции и направлены для более тщательного анализа в нейтральное государство. Об этом сообщил глава Минтранса Турции Абдюлькадир Уралоглу.

Читайте также В Турции разбился самолет с главой генштаба Ливии. Что известно о происшествии

"Начато предварительное расследование. После первоначального изучения бортового голосового самописца и регистратора полетных данных эти устройства будут дополнительно исследованы в нейтральной стране для определения причины авиакатастрофы. По итогам расследования все подробности инцидента будут на условиях полной прозрачности обнародованы для нашей страны и всего мира", - написал министр в Х.

Уралоглу подробно изложил ход событий, связанных с катастрофой. "Вчера вечером в 20:17 по местному времени (совпадает с мск - прим. ТАСС) частный самолет Falcon 50 с бортовым номером 9H-DFS, зарегистрированный в Управлении гражданской авиации Мальты, вылетел из аэропорта Анкары Эсенбога в направлении аэропорта Митига в Триполи и, к сожалению, потерпел крушение. В 20:25 самолету было разрешено продолжить путь на высоте 34 000 футов (10,3 км). В 20:31 самолет, находившийся на высоте приблизительно 32 000 футов (9,75 км) передал диспетчерам сигнал Pan-Pan - более низкий, чем May Day, уровень предупреждения о критической ситуации. Пилот сообщил о полной неисправности электрооборудования и запросил маршрут для возвращения в Анкару", - сообщил министр.

В следующие несколько минут диспетчеры передали пилоту все данные для осуществления экстренной посадки в аэропорту Эсенбога, который для этого временно приостановил прием и отправку других самолетов.

"В 20:33 по местному времени пилот активировал аварийный код 7700, самый критический аварийный код. После этого авиадиспетчеры перестали видеть информацию о высоте полета на радаре. В 20:35 самолет связался с диспетчерской службой для возвращения в аэропорт Эсенбога, снова подав сигнал Pan-Pan, получил радиолокационный вектор и эшелон, на котором он должен был снижаться. В 20:38 диспетчер отметил, что самолет в полной мере больше не виден на экране радара", - написал Уралоглу. Следующие пять минут диспетчеры "вызывали борт на разных частотах, но безрезультатно, и сразу после этого уведомили соответствующие службы о [необходимости] начала поисково-спасательных работ".

О факте крушения самолета, как указал министр, "сообщил Центр оповещения противовоздушной обороны ВВС, подтвердив место падения в районе деревни Кесиккавак в районе Хаймана" в предместье Анкары.