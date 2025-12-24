Глава МИД Бельгии: Брюссель потрясен санкциями США против пяти граждан ЕС

Максим Прево считает их неприемлемыми

БРЮССЕЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Бельгия потрясена санкциями, которые Соединенные Штаты ввели в отношении пяти граждан ЕС, включая бывшего еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, и считает их неприемлемыми. Об этом сообщил глава МИД королевства Максим Прево.

"Бельгия потрясена, что пять европейских граждан, в числе которых бывший еврокомиссар Тьерри Бретон, подверглись ограничениям на поездки в США из-за их участия в разработке Закона ЕС о цифровых услугах", - написал министр в X.

"Подвергать санкциям частных лиц на основе экономической фрустрации в США неприемлемо", - полагает он. Прево заявил, что законодательство ЕС в области цифровых услуг "не направлено против США", а служит тому, чтобы в цифровом пространстве граждане ЕС "находились в такой же безопасности и обладали таким же достоинством", как в реальной жизни в Европе. Министр пообещал, что Евросоюз будет "отстаивать свое суверенное право защищать свои ценности".

Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас, комментируя введение американских санкций, обвинила США в попытке подорвать европейский суверенитет.

Визовые ограничения США

США ввели во вторник визовые ограничения в отношении Бретона, а также ряда других лиц, которые, по мнению Вашингтона, причастны к попыткам подвергнуть цензуре американцев. Бывший еврокомиссар, в частности, назван "идейным вдохновителем" Закона ЕС о цифровых услугах, благодаря которому в Евросоюзе был заметно усилен контроль над рядом интернет-платформ.

Как подчеркнул американский госсекретарь Марко Рубио в письменном заявлении, США запрещают въезд в страну "ключевым лицам" глобального комплекса, который пытается установить цензуру. По словам главы Госдепартамента, "идеологи в Европе" пытаются "заставить американские платформы наказывать" граждан США за выражение определенных точек зрения. Рубио также отметил, что Вашингтон будет готов расширить этот санкционный список в случае необходимости.

Закон о цифровых услугах

Закон о цифровых услугах ЕС был принят в 2022 году, его основные положения вступили в силу в августе 2023 года. Он стал первым в мировой истории документом, который возложил на соцсети, мессенджеры и иные интернет-платформы юридическую ответственность за публикуемый на их площадках контент. На этой основе Еврокомиссия под угрозой крупных штрафов и блокировки на территории ЕС законодательно обязала операторов таких платформ, включая все ведущие американские интернет-компании, на уровне алгоритмов выявлять и удалять запрещенный контент.

Бретон на посту еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка курировал разработку Закона о цифровых услугах ЕС, а также вел работу по милитаризации промышленности Евросоюза и запуску в Европе новых военных производств.