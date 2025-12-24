Минюст США получил новые документы по делу Эпштейна

Их публикация займет несколько недель

ВАШИНГТОН, 24 декабря. /ТАСС/. Министерство юстиции США получило новые документы, потенциально касающиеся дела американского финансиста Джеффри Эпштейна, уличенного в растлении несовершеннолетних, на проверку и публикацию этих материалов потребуется несколько недель. Об этом говорится в заявлении, опубликованном ведомством.

"Прокурор Южного округа штата Нью-Йорк и ФБР проинформировали Министерство юстиции США о том, что обнаружили еще более миллиона документов, которые могут иметь отношение к делу Джеффри Эпштейна", - отметили в ведомстве. В нем уточнили, что Минюст США уже получил эти документы и проводит их проверку перед публикацией в соответствии с требованиями закона.

"Наши юристы круглосуточно проверяют эти документы и вносят в них изменения, необходимые по закону для защиты жертв (лиц, пострадавших от действий Эпштейна - прим. ТАСС), мы опубликуем эти документы как можно скорее, - подчеркнули в Минюсте США. - Из-за большого объема материалов на это может потребоваться еще несколько недель". Ведомство не приводит подробностей относительно содержания новых документов.

Портал Axios 23 декабря сообщил со ссылкой на источники, что администрация президента США Дональда Трампа планирует примерно в течение недели проверить и опубликовать еще около 700 тыс. страниц документов, касающихся дела Эпштейна. По словам источника портала из числа должностных лиц, Минюст США уже обнародовал около 750 тыс. документов, связанных с этим делом. Их проверкой перед публикацией занимаются примерно 200 сотрудников ведомства.

Как отметил портал, уже обнародованные министерством документы, в частности, свидетельствуют о том, что Трамп в прошлом восемь раз летал на самолете Эпштейна, хотя ранее это отрицал. Как констатировалось в публикации, это не говорит о причастности президента к каким-либо преступлениям. Конгрессмены-демократы в сентябре опубликовали послание с рисунком, адресованное Эпштейну, которое якобы было подписано более 20 лет назад Трампом. Сам он неоднократно подчеркивал, что не имеет никакого отношения к этому письму.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 гг. он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после того, как он совершил самоубийство в тюремной камере в августе 2019 года. В число знакомых Эпштейна входили в том числе 42-й президент США Билл Клинтон и Трамп.