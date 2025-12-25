Депутат правящей партии Японии Мунэо Судзуки отправился с визитом в Россию

Как ожидается, парламентарий встретится с некоторыми российскими чиновниками

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 25 декабря. /ТАСС/. Депутат верхней палаты парламента Японии от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Мунэо Судзуки, который известен как сторонник развития отношений с РФ, отправился с визитом в Россию. Об этом ТАСС сообщил его секретарь.

Накануне депутат посетил МИД Японии для встречи с главой ведомства Тосимицу Мотэги, а затем - канцелярию премьер-министра для встречи с главой правительства Санаэ Такаити. Они провели обмен мнениями.

Как ожидается, Судзуки встретится с некоторыми российскими чиновниками, однако пока планы встреч неизвестны. В октябре 2023 года во время поездки в РФ Судзуки встретился с замминистра иностранных дел России Андреем Руденко, замглавы МИД РФ и бывшим послом в Токио Михаилом Галузиным, вице-спикером Совета Федерации Константином Косачевым и другими.

О планах поездки Судзуки в РФ со ссылкой на правительственные источники ранее сообщило агентство Kyodo. По его данным, депутат планирует обратиться к российской стороне с просьбой о возобновлении посещения бывшими японскими жителями юга Курил могил их предков на островах. Правительство Японии неоднократно заявляло, что эта тема является приоритетной в отношениях с Москвой.

Друг России

Судзуки известен своими связями с Россией. Он, в частности, консультировал по вопросам отношений с РФ Синдзо Абэ и Ёсихидэ Сугу в период, когда они занимали пост премьер-министра. Кроме того, несколько раз он встречался с Сигэру Исибой, занимавшим пост главы правительства, и обсуждал с ним в том числе связанные с Россией вопросы.

Судзуки неоднократно осуждал позицию правительства Японии по Украине и заявлял, что Токио чрезмерно следует в этом вопросе за политикой США. В октябре 2023 года он посетил Россию, став первым японским депутатом, побывавшим в РФ после начала российской спецоперации на Украине. Поездка без соответствующего уведомления и комментарии российским СМИ вызвали критику со стороны партии "Общество обновления Японии", членом которой он являлся. После этого Судзуки покинул ее, объяснив это разногласиями по вопросам отношений с Россией. На июльских выборах в верхнюю палату парламента он был избран депутатом от правящей ЛДП.

Судзуки не раз подчеркивал, что продолжит быть другом России независимо от критики в свой адрес и будет работать "в качестве моста между двумя странами".