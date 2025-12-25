Экс-депутат Рады Томенко прокомментировал идею о референдуме по мирному плану

Николай Томченко считает, что это предложение Владимира Зеленского противоречит закону Украины

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский не имеет права самостоятельно инициировать референдум ни по одному вопросу, его идея о всенародном голосовании по поддержке всего документа мирного плана противоречит закону Украины. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Николай Томенко.

24 декабря Зеленский озвучил журналистам план из 20 пунктов, который Украина якобы обсуждала на переговорах в США. По данным агентства Укринформ, Зеленский заявил журналистам, что один из пунктов соглашения по территориальному вопросу о так называемой свободной экономической зоне на Донбассе может быть решен только путем референдума, а на него должен быть вынесен весь документ мирного соглашения.

"Зеленский не может вынести ни одного вопроса на референдум, у него исключительный перечень того, что он может выносить. То есть нужно собрать 3 млн подписей только по народной инициативе", - отметил Томенко в эфире украинского телеканала "Новости. Live".

Кроме того, как подчеркнул экс-депутат Рады, на референдум нельзя выносить комплексный план мирного соглашения, на чем сейчас настаивает Зеленский. Согласно закону "О всеукраинском референдуме", на референдум разрешено выносить один вопрос с ответом "да" или "нет".

Многие эксперты уже отметили, что Зеленский заявлениями о референдуме только затягивает мирные переговоры. Ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, эксперт движения "Другая Украина" Александр Дудчак заявил ТАСС, что Зеленский вбрасывает одну идею за другой, чтобы затянуть переговорный процесс по урегулированию ситуации. В свою очередь экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров ранее отмечал в беседе с ТАСС, что Зеленский лавирует, заявляя, что на Украине надо провести некий референдум по вопросам территорий и нарушает конституцию страны.

Закон "О всеукраинском референдуме" Рада приняла в 2021 году по инициативе Зеленского. Он предусматривает, что референдум объявляется по требованию не менеее 3 млн человек. На него выносится только один вопрос. При этом нельзя выносить вопросы, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушения государственного суверенитета и территориальной целостности, создание угрозы национальной безопасности, разжигание межэтнической, расовой и религиозной вражды, а также вопросы налогов, бюджета, амнистии и те, которые относятся к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

О плане Зеленского

Обнародованный в среду план из 20 пунктов, в частности, включает следующие пункты: численность ВСУ фиксируется на уровне 800 тыс. человек в мирное время; безъядерный статус Украины; гарантии безопасности Киеву по образцу статьи 5 устава НАТО; вступление Украины в ЕС в определенное время; введение в школах Украины образовательных программ, которые способствуют толерантности к разным культурам; свобода судоходства по Днепру с демилитаризацией Кинбурнской косы; обмен пленными по формуле "всех на всех"; проведение выборов президента Украины. Также содержатся пункты по вопросам территорий и ЗАЭС, однако по ним США и Украина компромисса не достигли.