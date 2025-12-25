Al Hadath: в Ливане при атаке Израиля убит еще один боец "Хезболлах"

По информации телеканала, инцидент произошел на южном шоссе между населенными пунктами Мадждаль-Сильм и Сафед-эль-Баттих

Редакция сайта ТАСС

БЕЙРУТ, 25 декабря. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС, вошедший в воздушное пространство Ливана, нанес удар по машине шиитского движения "Хезболлах". Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его информации, инцидент произошел на южном шоссе между населенными пунктами Мадждаль-Сильм и Сафед-эль-Баттих. В результате прямого попадания погиб боец, находившийся за рулем автомобиля. Сведений о раненых и пострадавших нет.

Это третий за сутки член вооруженного крыла "Хезболлах", который был выслежен и ликвидирован израильскими БПЛА. Ранее сообщалось, что в Хермеле на севере страны в результате удара БПЛА погибли еще два бойца.

Беспилотники остаются в небе Ливана и совершают полеты над долиной Бекаа и горными районами. Несколько дронов-разведчиков барражируют на низкой высоте над Бейрутом и его южными пригородами.